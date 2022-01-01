Лидерами по числу заболевших COVID-19 стали Нытвенский и Краснокамский округа Всего коронавирус был выявлен у жителей 21 территории края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 21 территории Пермского края.

Больше всего заболевших в Нытвенском ГО — 46; в Краснокамский ГО заболели 24 местных жителя, в Перми — 14.

В Березникам и Соликамске заболели по 12 человек, в Красновишерском ГО — 11, в Александровском муниципальном округе 10.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 366 295 жителей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.