Андрей Стрельцов «Парма» завершила борьбу за выход в полуфинал Поделиться Твитнуть

Баскетболисты пермской «Пармы» завершили выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ. Пермская команда проиграла на своей площадке «Локомотиву-Кубань» в третьем матче 1/4 финала. Итог поединка 101:78 в пользу гостей.

Железнодорожники с самого начала игры захватили инициативу в матче и уверенно довели его до победы.

Счёт в серии плей-офф до трёх побед стал 3-0 в пользу южан, и они вышли в полуфинал турнира.

Напомним, что «Парма» в этом сезоне стала пятой в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Это лучший за всю историю выступлений показатель пермской команды.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.