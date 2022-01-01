Семьи пермяков, погибших в спецоперации на Украине, дополнительно получат по одному млн рублей Денежные средства будут выделены из резервного фонда правительства Пермского края Поделиться Твитнуть

Семьи погибших во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины военнослужащих , а также нацгвардейцев и полицейских из Прикамья дополнительно получат по одному млн рублей в виде материальной помощи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Средства выделяются из резервного фонда правительства региона.

Как отметили в пресс-службе кабмина, «эта материальная помощь не будет учитываться при определении права членов семей на получение иных выплат при предоставлении мер социальной поддержки».

Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил, что всем семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, выплатят по 7,41 млн руб., также будет установлена допвыплата в размере 5 млн руб.

Раненые военнослужащие получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию.

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