Пресс-служба краевого парламента поделилась опытом работы в соцсетях с коллегами из регионов Поделиться Твитнуть

В Москве состоялась III ежегодная межведомственная конференция «Пресс-служба в социальных сетях 2022». Участие в конференции приняло управление по связям с общественностью и СМИ краевого Законодательного собрания. Оно представило успешный опыт взаимодействия с Центром управления регионом и работы в социальных сетях.





Сегодня аккаунты краевого парламента в социальных сетях, по аналогии с исполнительными органами власти, интегрированы в федеральную систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент». Это позволяет подписчикам сообщества оперативно получать актуальную информацию по интересующим вопросам от профильных ведомств.





Как отметили участники конференции, несмотря на то, что ЦУР сегодня есть в каждом регионе, работа ведомств выстроена больше с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Представители пресс-служб от законодательных органов признали опыт уникальным и заявили о намерении реализовать подобные форматы работы с ЦУР в своём регионе.





В числе собственных наработок пресс-службы Заксобрания были представлены проект «Парламентское телевидение» и система взаимодействия с пабликами муниципалитетов.





Отметим, что по числу подписчиков аккаунт краевого парламента «ВКонтакте» сегодня занимает 1-е место среди законодательных органов ПФО и 4-е место — по России.









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