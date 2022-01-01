За сутки в Пермском крае подтверждено 167 новых случаев COVID-19
Выздоровели 257 человек, двое скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 167 местных жителей (162 из них не были вакцинированы), 257 человек выздоровели, двое скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 366 296.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 407 пациентов, 48 из них в тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Количество изолированных на дому сократилось до 860 человек.
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