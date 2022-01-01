Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юный пианист из Перми стал обладателем Гран-при конкурса «Созвездие» Захару Внутских всего 12 лет Поделиться Твитнуть

Захар Внутских / фото: sozvezdiesirius.ru

Члены жюри IV Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» 21 апреля объявили имена лауреатов конкурса этого года. Обладателем Гран-при стал Захар Внутских, один из самых юных участников: в начале апреля ему исполнилось 12 лет.

В финале конкурса «Созвездие» на сцену вышли Полина Тхай (виолончель) с концертом Эдуара Лало для виолончели с оркестром ре минор, II и III части, Светлана Маренкова (флейта) с «Блестящей фантазией» Франсуа Борна на темы оперы Жоржа Бизе «Кармен» для флейты с оркестром и Захар Внутских (фортепиано) с концертом Феликса Мендельсона для фортепиано с оркестром № 1 соль минор, соч. 25.

«Я не претендовал ни на какие места. Мне просто хотелось сыграть так, чтобы всем запомнилось и понравилось. После выступления я не слышал оваций. Мне требуется время, чтобы перейти из мира музыки, услышать звуки реальности», — цитирует официальный сайт конкурса слова победителя.

Захару был присуждён ещё и приз от президента благотворительного фонда «Новые имена», народного артиста России Дениса Мацуева. Эта награда подразумевает участие в концертных проектах в сезоне 2022/23 вместе с Мацуевым.

Захар Внутских родился в 2010 году в Перми, начал заниматься музыкой в пять лет в Полазненской детской школе искусств, с 2018 года учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. Чайковского, класс Дарьи Рябовой.

Неоднократно становился лауреатом краевых, российских и международных конкурсов, участвовал в пермских проектах, направленных на поддержку одарённых детей, таких как краевой фестиваль искусств им. Кабалевского «Наш Пермский край» и конкурс «Новые имена», проходящий в Пермской филармонии в рамках фестиваля Дениса Мацуева. В 2021 году стал победителем ХХ Молодежных Дельфийских игр России, которые прошли в Перми. Выступал на лучших российских площадках: в концертном зале им. Чайковского, Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, в Малом зале Московского концертного зала «Зарядье».

В Перми Захара можно было увидеть на концертах Международного фестиваля Дениса Мацуева, который ежегодно проводит Пермская филармония.

Организаторы конкурса «Созвездие» — Образовательный центр «Сириус» и Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства. Особенность конкурса — в уникальной системе последующего сопровождения профессионального становления выпускников, благодаря которой лауреаты получают возможность выступать вместе с выдающимися музыкальными коллективами России. Финалисты поступают в лучшие учебные заведения России, играют в сопровождении ведущих коллективов и дирижёров, участвуют в концертах и международных фестивалях.

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