Цена офисного здания треста № 14 снизилась на 23 млн рублей Недвижимость в центре Перми выставлена на торги повторно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пятиэтажное офисное здание «Трест № 14» повторно выставляется на торги. При этом начальная цена продажи снижена с 237,9 до 214,1 млн руб. Об этом говорится в уведомлении, выложенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Торги, назначенные на 26 апреля, не состоялись по причине отсутствия заявок.

Здание расположено в Перми по ул. Куйбышева, 82 и занимает земельный участок в 2,8 тыс. кв. м. Площадь самого здания — 6,6 тыс. кв. м.

Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 13 мая по 17 июня 2022 года. Аукцион пройдёт 21 июня в 12:00.

Напомним, офисное здание «Трест № 14» продаётся в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

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