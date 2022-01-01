Мария Сыропятова Офисное здания «Треста №14» выставлено на торги за 237,9 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пятиэтажное офисное здание «Треста №14» выставлено на торги за 237,9 млн руб. Об этом говорится в уведомлении, выложенном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Здание расположено по адресу ул.Куйбышева, 82 и занимает земельный участок в 2,8 тыс. кв.м. Площадь самого здания — 6,6 тыс. кв.м.

Торги назначены на 26 апреля 2022 года.

Напомним, что офисное здание «Треста №14» продаётся в рамках конкурсного производства одноимённой строительной организации. Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

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