В аптеках Прикамья снизились цены на лекарства Появился в продаже дефицитный L-тироксин Поделиться Твитнуть

В конце апреля в аптеках Пермского края отмечено снижение цен по ряду товаров. В частности, подешевели сердечные препараты, лекарства от сахарного диабета. Об этом в эфире радио «КП-Пермь» рассказала заместитель министра здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Она также сообщила, что в розничной продаже появился исчезнувший в марте эутирокс (или L-тироксин), назначаемый при заболеваниях эндокринной системы. Препарат поступил в аптеки как импортный, так и отечественного производства.

Как отметила Мелехова, это лекарство начали производить в России, и теперь перебоев с ним не будет.

Напомним, ранее замглавы минздрава сообщала, что рост цен на различные группы препаратов в марте составил от 10 до 40%.





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