Елена Синица Альтернативное лечение Краевой минздрав — подробно о том, как обстоят дела с лекарствами Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В марте краевой минздрав провёл мониторинг наличия в регионе жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По большинству позиций проблем не возникает, а по некоторым всё-таки пришлось пересматривать схему лечения пациентов или же искать аналоги. В целом же, рост цен на различные группы препаратов составил от 10 до 40%. Тем не менее, в ведомстве уверяют, что в вопросе обеспечения льготными лекарствами население защищено.

Запас лекарств





Мартовский мониторинг затронул 808 наименований ЖНВЛП, из которых по 242 были выявлены риски, рассказала замминистра здравоохранения Оксана Мелехова на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента. Причина — возможное прекращение ввоза препарата или же его составляющих в Россию.





Тогда была организована работа медицинского сообщества и главных внештатных специалистов регионального и федерального уровней. Совместно они занимались пересмотром схем лечения пациентов и поиском лекарств-аналогов. В результате риски были сняты по 183 позициям. Результаты работы согласованы с федеральным центром, добавила Мелехова.





Создать многомесячный запас препаратов удалось благодаря контрактам на ранние поставки лекарств для обеспечения медучреждений и льготных категорий граждан.





«На сегодняшний день практически 98% поставщиков осуществили раннюю поставку. На складах находится товарный запас, который сможет покрыть потребность на пять-восемь месяцев», — сказала Оксана Мелехова.





Таким образом, в вопросе обеспечения льготными лекарствами население защищено.





В то же время, ранее возникали риски из-за отсутствия поставок препаратов, в том числе необходимых для лечения онкозаболеваний, продолжила замминистра.





«Несмотря на то, что поставщики отказали в поставке этих препаратов, на российском рынке были найдены аналоги, — пояснила Оксана Мелехова. — В настоящий момент проведен закуп этих медикаментов. С учётом предыдущих запасов, перебоев в обеспечении пациентов этими препаратами не будет».





Ажиотажный спрос и рост цен





После доклада депутат Вероника Куликова задала вопрос о росте цен на лекарства в регионе. По словам Мелеховой, в среднем рост цен составил 10-15%.





«То, что мы видим воочию, — цены очень нестабильны. Сначала не было роста цен, но и не было препаратов, или они были в уменьшенном количестве, одна-две упаковки, за которыми нужно ещё было поохотиться. Затем произошло повышение на 10-15%, препараты появились в большом количестве», — сказала Мелехова.





В то же время, она отметила, что некоторые группы препаратов «выбились», и рост цен составил 30-40%.





«Но стабильности роста цен в общем эквиваленте нет. В общей массе рост не более 10% », — добавила она.





При этом замминстра отметила, что возникший дефицит некоторых препаратов связан с ажиотажным спросом. В качестве примера она привела L-тироксин и его аналоги. По словам Мелеховой, в России был полуторагодовой запас этих препаратов. Однако за полтора месяца весны его раскупили.





С ажиотажным спросом сложно бороться, отметила представитель минздрава. В связи с этим усилен контроль отпуска медикаментов. Аптеки не могут, как магазины, ограничить отпуск лекарств в одни руки, но стали тщательнее проверять рецепты, пояснила Мелехова.





Кроме этого, Мелехова подчеркнула, что цены контролируются Росздравнадзором, также планируется работа со стороны УФАС.





«Хочу сказать, что шаги для того, чтобы было бесперебойное обеспечение, сделаны в правильном направлении. Сейчас подключён уровень федерации, что позволит, скорее всего, обеспечить все необходимые замены лекарственных препаратов», — заключила Оксана Мелехова.





Поставки и финансирование здравоохранения





Председатель комитета Антон Удальёв поинтересовался заменой расходных материалов в медучреждениях. По его словам, в большинстве случаев они не отечественного производства.





«В наших учреждениях большая часть расходных материалов, особенно тех, которые связаны с забором биоматериалов, далеко не российского происхождения. Большая часть из них европейского или американского производства. Есть понимание, как здравоохранение будет эти вопросы решать?» — спросил Удальёв.





Со слов Оксаны Мелеховой, часть учреждений, которая всегда пользовалась только импортными расходниками, закупили их за счёт опережающего финансирования, вплоть до конца года.





«Практически 95% можно заменить аналогами. Понятно, что мы будем привыкать работать аналоговыми заменами, это всё равно неизбежно», — сказала она.





Ранее из-за повышения курса доллара приостановились все поставки, нужно было перестроить логистические цепочки. На это многим компаниям понадобилось всего две недели, добавила Мелехова. Сейчас же, по её словам, из-за снижения курса ситуация подвешенная, но «в принципе поставки идут, и отказов ни у кого не было».





Замминистра также подчеркнула, что ни один поставщик медоборудования и расходников не дал отказа в поставке.





«В любом случае, у нас не так много аппаратов, которые работают только на конкретных расходниках. Некие волнения есть, что у них то одна стоимость, то другая, но, считаю, незамкнутые системы позволят нам перейти на другие расходные материалы. Другого выхода нет», — пояснила Мелехова.





Депутат Илья Лисняк уточнил, как обстоит ситуация с инсулином в регионе и есть ли риски необеспечения льготников этим препаратом.





«Товарный запас у нас имеется, перебоев с поставкой нет. Есть люди, которые покупают инсулин самостоятельно, не обращаясь в медучреждения. Их я могу только пригласить в поликлиники за выпиской льготного рецепта для получения препарата через льготную сеть. Здесь только так», — ответила она.





«По-честному, депутатскому корпусу ждать изменений в бюджет по финансированию системы здравоохранения в течение этого года?» — уточнил Удальёв.





Такое возможно, но говорить об этом наверняка в ведомстве смогут не ранее второго полугодия, ответила Мелихова. К июлю сфера здравоохранения будет понимать, нужно ли дополнительное финансирование. На сегодня ведомство укладывается в запланированные расходы, добавила она.

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