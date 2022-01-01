За сутки коронавирусная инфекция выявлена у жителей 19 территорий Прикамья В Перми заболел 71 местный житель Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 19 территорий Пермского края.

В Перми заболел 71 местный житель, в Пермском районе и Чернушинском округе - по 19.

Десять заболевших выявлено в Чусовском ГО, восемь в Еловском МО, по шесть в Бардымском и Куединском округах.

Пять человек заразились в Чайковском, по четыре в Кудымкарском и Добрянском округах, а также в Березниках и Губахе.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 366 128 жителей региона.

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