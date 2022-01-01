Елена Синица За 2021 год городская прокуратура выявила 11,9 тыс. нарушений Большинство касаются соблюдения прав и свобод человека Поделиться Твитнуть

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В 2021 году органы прокуратуры Перми выявили 11 994 нарушения законов. Об этом сообщил прокурор Перми Виталий Дымолазов на пленарном заседании гордумы.

При этом 69% (8313) от всех нарушений связаны со сферой соблюдения прав и свобод человека. Ещё 17% (2025) нарушений произошли в сфере экономики, 1% (134) — в сфере охраны окружающей среды, 13% (1522) — в иных сферах законодательства.





В результате было внесено 2398 представлений. В суд также было направлено 1733 заявления. К ответственности привлекли 2837 лиц.





При этом, по словам Дымолазова, пристального внимания требует сфера здравоохранения. В медучреждениях было выявлено 482 нарушения. Среди них — касающиеся прав медперсонала, а также прав граждан на своевременное обеспечение лекарствами.





Кроме этого, Виталий Дымолазов представил информацию о подростковой преступности. Он сообщил, что на протяжении последних пяти лет коэффициент преступности среди лиц 14-18 лет снижается, однако остаётся высоким. В 2021 году преступления совершили 190 несовершеннолетних. В основном это были кражи и грабежи.

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