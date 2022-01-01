Собственник «Телты» запросил за выкуп территории завода 5 млрд рублей Поэтому власти откажутся от строительства третьего камского моста в створе ул. Крисанова Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

На встрече с редакторами СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, почему власти теперь склоняются в строительству третьего камского моста в районе площади Гайдара, а не ул. Крисанова, как прежде.

По словам главы региона, строительство в створе ул. Крисанова повлечёт значительные траты из бюджета. Собственник «Телты» запросил за выкуп территории для подъездных путей 5 млрд руб.

"Лучше мы 5 млрд на что-то другое потратим, более полезное, чем на снос здания, где у нас и техникум (авиационный - ред.) уже сидит, и галерею мы туда перевезли уже".

Напомним, в начале апреля специалисты компании ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербург) закончили проработку трёх вариантов размещения третьего моста через Каму в Перми: в створах ул. Крисанова, Окулова и Восстания, и пришли к выводу, что наиболее подходящим местом для строительства объекта будет створ ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара.

Этот вариант оказался самым экономичным и хорошо увязывается с другими дорожными проектами.

Возведение моста запланировано на 2024—2027 годы.

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