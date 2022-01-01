Новый мост через Каму проектировщик рекомендует строить в створе ул. Окулова Основной вариант строительства моста в створе ул. Крисанова выйдет дороже Поделиться Твитнуть

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Специалисты компании ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербург) закончили проработку трёх вариантов размещения третьего моста через Каму в Перми: в створах ул. Крисанова, Окулова и Восстания, и пришли к выводу, что наиболее подходящим местом для строительства объекта будет створ ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара. Об этом руководитель проекта Александр Самшаев заявил в эфире радио «Эхо Перми».

По его словам, при выборе каждый вариант оценивался по шести критериям, среди них стоимость работ, цена изъятия земель и недвижимости, предполагаемая интенсивность движения и уровень загрузки улиц в Перми к моменту сдачи объекта в 2027 году и через 25 лет.

В результате выбор пал на створ ул. Окулова, так как этот вариант оказался самым экономичным, органично увязывается с будущими крупными дорожными проектами города (ул. Строителей, ул. Крисанова, ул. Пушкина), и обеспечивает связь с перспективным районом Камская долина.

Кроме того, выбранное место находится на достаточном расстоянии от Коммунального моста, а значит проводить дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного уровня судоходства не потребуется.

Приоритетный вариант размещения моста в створе ул. Крисанова специалист назвал проигрышным. Еще менее выгодным для строительства оказался створ ул. Восстания.

Напомним, ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербург) было объявлено победителем конкурса на проектирование третьего моста через Каму в Перми в ноябре 2021 года. Стоимость проектных работ - 605,5 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Необходимо также разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской, учитывая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутской — Докучаева — дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути.

Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул. Крисанова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.

Согласно техзаданию, подрядчику поручалось разработать и обосновать не менее трёх вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова, и предложить альтернативы.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года.

Возведение моста запланировано на 2024–2027 годы.

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