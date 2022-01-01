Трое военнослужащих из Прикамья попали в плен в ходе спецоперации на Украине Родственникам военных оказывается необходимая помощь Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В ходе военной спецоперации на Украине трое военнослужащих из Пермского края попали в плен. Об этом изданию 59.ru рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков.

Он отметил, что с родственниками военных поддерживается связь, им оказывают необходимую помощь.

Павел Миков добавил, что переговоры о возвращении пленных или их обмене с украинской стороной ведёт федеральный омбудсмен и минобороны России.

Также уполномоченный по правам человека рекомендовал родственникам военнослужащих по всем возникающим вопросам обращаться в военный комиссариат Пермского края.

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