В Пермском крае за прошедшие сутки COVID-19 диагностирован у 170 жителей Выздоровели 224 человека, трое скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 170 местных жителей, 168 из них не вакцинированы. Выздоровели 224 человека, трое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 366 129.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 427 пациентов, из них 50 в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 1013 человек.

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