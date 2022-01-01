В Турции может открыться представительство Пермского края Поделиться Твитнуть

Турция

У краевых властей есть планы открыть представительство Пермского края в Турции, об этом губернатор Дмитрий Махонин заявил на встрече с редакторами СМИ.

Представительство будет поддерживать пермские предприятия, которые ведут бизнес в Турции. Глава региона назвал эту страну удобным партнёром для импортозамещения.

Губернатор отметил, что планирует встретиться с послами Турции и Китая в ближайшее время.





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