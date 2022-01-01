Губернатор о работе администрации Перми: «Однозначно работать можно более интенсивно и более качественно» Вызывают вопросы уборка улиц, земельные отношения Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

На встрече с редакторами СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работу администрации Перми.

— Однозначно работать можно более интенсивно и более качественно. Сегодняшнее время — это время возможностей и ими надо воспользоваться, — отметил глава региона. — Например, по тому же электротранспорту. Всего 12 городов участвуют в проекте (комплексного развития электрического транспорта — ред). Наша заявка — 14 млрд руб. Чтобы эти деньги получить, мы ноги передвигали за городскую администрацию.

Вызывают вопросы земельные отношения. Я думаю, этими вопросами мэр должен заниматься и заниматься методично. Мы забрали градостроительные полномочия, исключили из совета псевдоградозащитников, и вымогательств денег стало меньше.

Лучше должна контролироваться уборки дорог, заявил губернатор. Он привёл в пример неудовлетворительное состояние одной из улиц, находящейся в зоне ответственности подрядчика, который аффилирован депутату.

«Не я должен этим заниматься, а мэр или глава района. Надо более жестче и строже подходить к процессам», — заключил Дмитрий Махонин.

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