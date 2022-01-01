Кольцевую линию «наземного метро» в Перми планируют запустить 30 апреля В перспективе 5-7 лет планируется построить около 30 станций Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

Кольцевая линия «наземного метро» в Перми заработает 30 апреля, об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Дмитрий Махонин. На линии будут работать «Ласточки». В перспективе 5-7 лет планируется построить около 30 станций.

Напомним, протяжённость Пермского центрального кольца — 47 км. На маршруте планируется организовать 14 остановок. На пяти остановочных пунктах вдоль Камы к 2024 году должны появиться высокие платформы. К этому же сроку будут построены соединительные скобы в районе станций Молодёжная и Пермь-Сортировочная, что позволит сократить время в пути.

Пермское центральное кольцо — один из маршрутов проекта «Наземное метро». Три его радиальные ветки и 44 остановочных пункта планируется построить в 2025-2030 годах.

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