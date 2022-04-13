В 2022 году Пермский край получит на дорожное строительство из бюджета РФ ещё 350 млн рублей Средства будут направлены на реконструкцию региональной трассы Кунгур–Соликамск с путепроводом Поделиться Твитнуть

В правительстве РФ одобрили распределение дополнительных средств на дорожное строительство. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пермский край получит 350 млн руб.

«Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации дорожной сети, президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120 млрд руб., — напомнил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. — Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства».

В Пермском крае деньги будут направлены на реконструкцию региональной участка трассы Кунгур—Соликамск.

«Эти города тесно связаны друг с другом, некоторые жители ездят на работу в соседние населенные пункты, поэтому качественное автосообщение особенно важно, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Кроме того, хорошие дороги необходимы и тем, кто приезжает в агломерацию: значит это положительно повлияет и на развитие туризма в территориях».

В краевом минтрансе рассказали, что дополнительные средства будут направлены на этап 3-а протяженностью 1,66 км, в который включён путепровод через железнодорожные пути. Срок окончания работ — 2022 год. Данный этап реализуется в рамках инициированного президентом РФ нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В министерстве напомнили, что реконструкция трассы Кунгур—Соликамск (с 292 по 313 км) стартовала в 2018 году. Все работы разбиты на шесть этапов. Проект предполагает расширение трассы с двух до четырёх полос, сооружение разделительной полосой типа «нью джерси».

Первый этап (участок протяженностью 4,1 км) был завершен в 2018 году. По второму этапу сейчас готовится проектно-сметная документация. В 2021 году завершились этапы 3, 4 и 5. По шестому этапу (1,7 км муниципальной трассы Кунгур—Соликамск) планируется в ближайшее время объявить конкурс на строительно-монтажные работы.

Общая длина реконструированных участков всех этапов составит более 20 км.

Отметим, в текущем сезоне размер Дорожного фонда в Пермском крае составляет около 27 млрд рублей. В 2022 году ведутся работы на объектах: второй этап ул. Строителей и возведение трассы ТР-53 (реализуются на средства инфраструктурного бюджетного кредита), продление ул. Крисанова, строительство нового моста через реку Чусовая, строительство допвыезда с промузла «Осенцы», реконструкция трассы Кунгур—Соликамск и ряд других.

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