В Перми появятся памятники Павлу Бажову и Строгановым В настоящий момент ведётся поиск мест для их размещения Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на портале «Управляем вместе» завершилось голосование по выбору кандидатур, которым к 300-летию Перми будут установлены памятники. Первое место занял писатель Павел Бажов (20,5% проголосовавших), за династию Строгановых отдали голоса 19%, за генерал-губернатора Пермской губернии Карла Модераха — 13%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего в опросе участвовало более 7 тыс. жителей Прикамья.

Как напоминает «Рифей», по итогам голосования памятники (или другие формы искусства) установят занявшим в голосовании первое и второе места. В настоящий момент ведётся поиск локаций для размещения мемориалов.

Пермяки также голосовали за импресарио Сергея Дягилева (12%), разведчика Николая Кузнецова (10%), писателя Льва Давыдычева (9,25%), олимпийского чемпиона по баскетболу, тренера Сергея Белова (8%), писателя Виктора Астафьева (7,25% ), Пермского городского голову Дмитрия Смышляева (1%).

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