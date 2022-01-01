На ул. Революции в Перми изменился режим работы светофоров Это связано с предстоящим запуском автобусного движения по совмещённой с трамвайной линией выделенной полосе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На ул. Революции в Перми с 25 апреля изменился режим работы светофоров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с предстоящим 2 мая запуском движения автобусов №36 по совмещённой с трамвайной линией выделенной полосе.

Изменения в режим работы светофоров внесены на перекрёстках ул. Куйбышева и Революции, а также Компроса и ул. Революции.

Так, на пересечении улиц Революции и Куйбышева поворот автобуса с трамвайных путей на ул. Куйбышева будет разрешён одновременно с движением трамваев в прямом направлении по ул. Революции к рыночной площади. А двигающийся в попутном направлении автотранспорт должен будет остановиться на запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке Компроса и ул. Революции движение автобусов будет осуществляться одновременно с движением трамваев. При этом движение общественного транспорта будет разделено с движением транспорта, двигающимся во встречном направлении во избежание аварийных ситуаций при левых поворотах с ул. Революции на Комсомольский проспект. Для регулирования движения общественного транспорта на перекрестках были установлены дополнительные светофоры типа Т.5.

В течение недели специалисты департамента дорог и благоустройства будет вести регулярный мониторинг транспортной ситуации на данных перекрёстках.

Автомобилистам необходимо быть внимательными.

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