За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 30 территорий Прикамья
Больше всего заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Пермском районе
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтверждённые в Прикамье за прошедшие сутки, выявлены у пациентов 30 территорий.
В Перми заразился 71 местный житель, в Чайковском — 11, а в Пермском районе — восемь.
По семь заболевших выявлено в Краснокамском, Большесосновском и Уинском округах.
По шесть — в Чернушинском и Лысьвенском, по пять — в Бардымском, Кунгурском и Октябрьском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 958 жителей региона.
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