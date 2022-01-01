За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 30 территорий Прикамья Больше всего заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Пермском районе Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтверждённые в Прикамье за прошедшие сутки, выявлены у пациентов 30 территорий.

В Перми заразился 71 местный житель, в Чайковском — 11, а в Пермском районе — восемь.

По семь заболевших выявлено в Краснокамском, Большесосновском и Уинском округах.

По шесть — в Чернушинском и Лысьвенском, по пять — в Бардымском, Кунгурском и Октябрьском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 958 жителей региона.

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