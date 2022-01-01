УФАС рассматривает жалобы участников конкурса на ремонт шоссе Космонавтов Подрядчики считают, что победитель выбран неправомерно Поделиться Твитнуть

шоссе Космонавтов

zen.yandex.ru

Во вторник, 26 апреля, в Пермском УФАС продолжится рассмотрение жалоб ООО «Феникс-групп» и ООО «Рус-строй» на итоги конкурса по ремонту шоссе Космонавтов на участке от ул. Свиязева до ул. Малкова (Индустриальный район).

Победителем закупки в середине апреля было названо ООО «ТехДорГрупп», но до рассмотрения жалоб заключение контракта с администрацией Перми приостановлено.

В строительных организациях «Рус-строй» и «Феникс-групп» считают, что компании-победителю неправомерно засчитан опыт в проведении подобного рода ремонтов.

Рассмотрение жалоб началось 25 апреля и продолжится сегодня. Решение ожидается во второй половине дня.

Напомним, в конце марта мэрия Перми объявила открытый конкурс на ремонт участка шоссе Космонавтов протяжённостью 3,8 км. Начальная (максимальная) цена контракта — 250 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик до 30 сентября 2023 года обязан провести фрезерование дорожного покрытия, уложить выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, восстановить пешеходные переходы, дорожную разметку, знаки, газоны, отремонтировать тротуары, заменить бордюры по краям проезжей части и тротуаров, заменить пешеходные ограждения. Общая площадь ремонта составит 89,4 тыс. кв. м.

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