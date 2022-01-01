Елена Синица За год реальная зарплата в Пермском крае снизилась на 1,7% Номинальная зарплата в феврале 2022 года составила 44,3 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников за февраль 2022 года сложилась в размере 44 301,7 руб. Это на 7,6% больше, чем в феврале 2021 года. Такие данные приводит Пермьстат.

В то же время наибольший рост номинальной зарплаты замечен в сфере недвижимости ( +16,4%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+15,8%), строительства (14,9%). При этом реальная зарплата в феврале 2022 года, по сравнению с февралём 2021-го, снизилась на 1,7%.





За январь-февраль 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 45 436,9 руб. Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, она увеличилась на 10,9%, реальная заработная плата увеличилась на 1,4%.

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