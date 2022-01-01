Жители Прикамья жалуются на гигантские пробки на федеральной трассе По словам автомобилистов, стоять приходится по полтора часа Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края в telegram-канале «ВЕТТА — Эх, дороги» пожаловались на многокилометровые пробки по выходным дням на участке Кукуштан — Кунгур федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.

По словам водителей, ожидание может длиться до полутора часов.

Как сообщают автомобилисты, причина затора — неасфальтированный участок длиною около 100 м.

Пермяки опасаются, что с началом дачного сезона движение транспорта здесь может быть полностью парализовано.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.