Жители Прикамья жалуются на гигантские пробки на федеральной трассе
По словам автомобилистов, стоять приходится по полтора часа
Жители Пермского края в telegram-канале «ВЕТТА — Эх, дороги» пожаловались на многокилометровые пробки по выходным дням на участке Кукуштан — Кунгур федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.
По словам водителей, ожидание может длиться до полутора часов.
Как сообщают автомобилисты, причина затора — неасфальтированный участок длиною около 100 м.
Пермяки опасаются, что с началом дачного сезона движение транспорта здесь может быть полностью парализовано.
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