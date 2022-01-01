Елена Синица За неделю в Перми из-за ДТП пострадало пять человек Всего за прошлую неделю ГИБДД пресекли 3057 нарушений ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 18 по 24 апреля в Перми сотрудники ГИБДД пресекли 3057 нарушений ПДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция в своих социальных сетях.

Так, за прошедшую неделю были выявлены 65 нетрезвых водителей и 34 без водительского удостоверения. Ещё в 43 случаях были нарушены правила перевозки детей.





Кроме этого, 413 нарушений связано с непредоставлением преимущества пешеходам. Со стороны пешеходов зафиксировано 399 нарушений, со стороны водителей автобусов — 28.





В результате ДТП на прошлой неделе пострадало пять человек.

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