Елена Синица Краевой Роспотребнадзор вновь проверил радиационный фон в Пермском крае Обстановка в регионе оценивается как стабильно благоприятная Поделиться Твитнуть

В марте краевой Роспотребнадзор вновь провёл мониторинг радиационного фона в Пермском крае. Сейчас радиационная обстановка в регионе оценивается как стабильно благоприятная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинг проводился в семи населённых пунктах: Пермь, Соликамск, Березники, Губаха, Кудымкар, Чернушка, Чусовой.





Так, мощность дозы гамма-излучения в регионе не превысила гигиенический норматив (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,05 до 0,14 мкЗв/час.

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