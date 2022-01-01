За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 173 новых случая COVID-19 Один человек с коронавирусом скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 173 местных жителя, выздоровели 174 человека, один скончался.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 959.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 431 пациент, 49 в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество изолированных на дому снизилось до 1 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.