Желаемый уровень МРОТ в Перми составляет 36,3 тыс. рублей По сравнению с январём сумма выросла на 12% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), по мнению жителей, должен составлять 36,3 тыс. руб. Таковы итоги опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведённого с 17 по 21 апреля. Сейчас он официально составляет 13890 руб.

Для сравнения: в январе желаемая сумма МРОТ в Перми равнялась 32,5 тыс. руб. Прирост составил 12%. Выше только в Барнауле (+13%).

Самые высокие запросы к уровню МРОТ в апреле сложились у москвичей — 43,2 тыс. руб., самые скромные — у жителей Пензы — 32,9 тыс. руб.

По сравнению в январём, запросы выросли во всех 37 городах страны, где проводилось исследование. Аналитики связывают это с экономической неопределённостью и инфляцией.





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