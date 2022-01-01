Елена Синица Порядка 41% жителей Пермского края хотели бы переехать в другой регион России Однозначно не хотят никуда переезжать 20% респондентов Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В 2022 году 41% респондентов из Пермского края заявили, что хотели бы переехать жить в другой регион России. В 2020 году желающих было меньше — 26%. Такие данные приводит портал HeadHunter.

Периодически задумываются о переезде ещё 39% опрошенных. Два года назад за этот вариант ответа проголосовало 49% респондентов. Однозначно не хотят никуда переезжать 20% (в 2020-м — 16%). Остальные затруднились ответить.





В целом, больше настроены на переезд респонденты старше 55 лет (36%), а меньше всего таких среди 45-54-летних респондентов (28%). В то же время, точно не хотят переезжать чаще прикамцы 18-24 лет (26%). Чаще всего уехать из своего региона мечтают юристы (39%), рекрутеры (36%), а также маркетологи (34%).





Большинство (53%) говорят о переезде как о новых возможностях и опыте. Оставшиеся 47% признали: их многое не устраивает в нынешнем регионе, и они хотят лучшей жизни.

При этом 20% опрошенных хотели бы переехать в Краснодарский край, 12% — в Санкт-Петербург, 10% — в Ленинградскую область. Также для релокации выбирают Москву (7%), Московскую область (7%), Свердловскую область (5%), Калининградскую область (2%), Республику Крым (2%), Приморский край (2%) и Республику Карелия (2%).





В числе причин для переезда респонденты называют более высокую зарплату (54%), комфортную городскую среду (44%), а также комфортные климатические условия и хорошую экологию (34%).

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