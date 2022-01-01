В пермском аэропорту по техническим причинам отложен рейс в Санкт-Петербург За пассажирами прибыл резервный борт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по техническим причинам на пять с половиной часов задержали вылет рейса FV 6582 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

За пассажирами (всего на рейс зарегистрировано 124 человека) прибыл резервный борт.

Как отметили в аэропорту, пассажирам задержанного рейса было предоставлено питание и напитки.

Планируемое время отправления 11:00. По расписанию самолёт должен был вылететь в 05:25.

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