Порядок во время празднования Пасхи в Перми обеспечивали 200 полицейских Нарушений общественного порядка не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Религиозные мероприятия, посвящённые празднованию Пасхи, прошли в ночь на 24 апреля в 35 церквях Перми. За безопасностью жителей и гостей города во время богослужений следили 200 полицейских, об этом сообщили в УМВД Перми.

Также к охране порядка были привлечены представители добровольных народных дружин и сотрудники Росгвардии.

За время пасхальных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено, отметили в ведомстве.

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