За сутки коронавирус диагностирован у пациентов в 21 территории Прикамья Наибольшее число случаев подтверждено в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки коронавирус был выявлен в 21 территории Прикамья. Наибольшее число случаев подтверждено в Перми (67), а также в Сивинском муниципальном (19) и Нытвенском городском округах (17).

В Краснокамском ГО заболели 14 человек, в Пермском районе­ — девять, в Верещагинском и Оханском округах — по шесть.

В Очёрском ГО­ диагноз ковид поставлен пяти пациентам, по четыре инфицированных выявлено в Березниках, Суксунском, Лысьвенском и Кунгурском округах.

Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 365 785 случаев новой коронавирусной инфекции.

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