Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл ижевский «Зенит» Это первая победа пермского футбольного клуба в официальных матчах этого года Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

«Амкар» в игре первенства ФНЛ -2 на своём поле с трудом обыграл одного из аутсайдеров турнира ФК «Зенит-Ижевск». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «красно-чёрных».

«Амкаровцы» сумели забить первыми. Отличился Иван Маркелов с пенальти. Однако гости ещё в первом тайме сумели отыграться — 1:1. После перерыва шла упорная борьба с обоюдными шансами на успех, но за 10 минут до окончания встречи Михаил Горелишвили вывел хозяев вперёд. Этот гол стал победным для пермяков.





Теперь 30 апреля подопечные Рустема Хузина сыграют очередной матч турнира в Челябинске.

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