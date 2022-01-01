Андрей Стрельцов «Звезда» одержала вторую крупную победу подряд На этот раз успех пришёл к пермской футбольной команде на выезде Поделиться Твитнуть

В Новотроицке футболисты «Звезды» в поединке 24 тура Первенства России ФНЛ-2 с крупным счётом обыграли местную «Носту». Итог поединка 3:0. В первом тайме дважды сумел отличиться Владимир Лаптев. Окончательно оформил разгром соперника Илья Карпук уже во второй половине игры.

Напомним, в предыдущем туре подопечные Валерия Петракова одержали домашнюю победу со счетом 5:0 над «Спартаком» из Туймазы.





Следующую игру «Звезда» проведёт 5 мая в Перми (0+). Соперником будет барнаульское «Динамо».

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