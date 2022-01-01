Елена Синица
Объявлен конкурс на установку искусственных скал в новом пермском зоопарке
Начальная цена контракта — 191,5 млн руб.
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АО «РЖДстрой» объявило конкурс объявило конкурс на выполнение работ по установке искусственных скал в новом пермском зоопарке. Начальная (максимальная) цена контракта — 191,5 млн руб. Информация об этом содержится на официальном портале госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик должен изготовить и установить искусственные скалы в четырёх тематических зонах: «Страна обезьян», «Лесная мозайка», «Обитатели гор», «Африканская саванна».
Напомним, ранее АО «РЖДстрой» объявило открытый конкурс по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ в новом пермском зоопарке. Речь идёт о втором этапе строительства первой очереди объекта.
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