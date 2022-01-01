Елена Синица Объявлен конкурс на установку искусственных скал в новом пермском зоопарке Начальная цена контракта — 191,5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «РЖДстрой» объявило конкурс объявило конкурс на выполнение работ по установке искусственных скал в новом пермском зоопарке. Начальная (максимальная) цена контракта — 191,5 млн руб. Информация об этом содержится на официальном портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен изготовить и установить искусственные скалы в четырёх тематических зонах: «Страна обезьян», «Лесная мозайка», «Обитатели гор», «Африканская саванна».





Напомним , ранее АО «РЖДстрой» объявило открытый конкурс по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ в новом пермском зоопарке. Речь идёт о втором этапе строительства первой очереди объекта.

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