Елена Синица Завершилась госэкспертиза проекта второго «Леруа Мерлен» в Перми Проект получил положительное заключение Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Проект второго гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Здание планируется построить на пустыре в районе домов по ул. Уинской, 68. Инвестор проекта — ООО «Ива-Инвест». Согласно проекту, площадь нового магазина составит 16,8 тыс. кв. м.





Напомним, первый торговый центр под маркой «Леруа Мерлен» открылся в Перми на площадке бывшего ипподрома в конце декабря 2017 года.

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