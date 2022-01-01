Андрей Стрельцов «Пермские медведи» начали игры плей-офф с победы Они добились успеха, играя на выезде Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В гандбольной суперлиге начались игры плей-офф. «Пермские медведи» в четвертьфинале стартовали поединком в гостях против «СГАУ-Саратов». В труднейшем матче победа досталась подопечным Валентина Бузмакова. Итоговый счёт — 26:28.

Напомним, что регулярный чемпионат «Пермские медведи» закончили на третьем месте, их соперники на шестом. В следующий круг плей-офф выйдет команда одержавшая две победы.





В СК им. Сухарева 30 апреля пройдёт решающий матч между «Пермскими медведями» и «СГАУ-Саратов (0+).

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