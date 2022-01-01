Елена Синица За сутки в Пермском крае потушили более 40 пожаров В их числе 13 ландшафтных Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

За сутки в Пермском крае потушили 41 пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, произошло 13 возгораний сухой растительности, шесть возгораний бань и три — дачных домов. Три пожара случились в надворных постройках, по четыре — в частных жилых домах, в неэксплуатируемых зданиях.





Кроме этого, один пожар потушили в многоквартирном доме. Также один раз произошло возгорание автомобиля и пять раз загорание мусора на открытой территории.





Помимо этого, за сутки в регионе произошло два ДТП: наезд на препятствие и опрокидывание транспортного средства.

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