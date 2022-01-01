Елена Синица В Перми запустили сезонный автобусный маршрут №46 Он будет курсировать до середины октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вновь начал курсировать сезонный автобусный маршрут №46 «Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что в будни на маршруте будет работать один автобус малого класса, по выходным — два большой вместимости.





Также 24 апреля с 09:00 до 19:00 будут организованы дополнительные остановочные пункты «по требованию»: «Кладбище «Южное» на Южной дамбе и «Кладбище Банная гора» (в направлении в город) в Орджоникидзевском районе.





Маршрут будет курсировать до середины октября.

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