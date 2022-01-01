Елена Синица
В Прикамье новые случаи COVID-19 выявлены в 24 территориях
Большинство заражений зафиксировано в Перми
Поделиться
Твитнуть
По данным краевого Роспотребнадзора, новые случаи заражения выявлены в 24 территориях региона.
Так, в Перми зафиксировано 102 случая заражения, в ГО Березники — 11, в Горнозаводском и Чусовском ГО — восемь.
Ещё семь заболевших в Чернушинском ГО, шесть — в Соликамском ГО, по пять — в Кунгурском и Куединском МО, четыре — в Ординском МО.
По три заражённых жителя в Юрлинском МО, Лысьвенском, Добрянском и Красновишерском ГО, по два — в ГО Губаха, Суксунском ГО, Кишертском МО, Гайнском МО.
По одному инфицированному выявлено в Чердынском ГО, Юсьвинском, Березовском и Косинском МО, Гремячинском ГО, Пермском МР, Краснокамском ГО.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 607 жителей региона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть