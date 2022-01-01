Елена Синица В Прикамье новые случаи COVID-19 выявлены в 24 территориях Большинство заражений зафиксировано в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора, новые случаи заражения выявлены в 24 территориях региона.

Так, в Перми зафиксировано 102 случая заражения, в ГО Березники — 11, в Горнозаводском и Чусовском ГО — восемь.





Ещё семь заболевших в Чернушинском ГО, шесть — в Соликамском ГО, по пять — в Кунгурском и Куединском МО, четыре — в Ординском МО.





По три заражённых жителя в Юрлинском МО, Лысьвенском, Добрянском и Красновишерском ГО, по два — в ГО Губаха, Суксунском ГО, Кишертском МО, Гайнском МО.





По одному инфицированному выявлено в Чердынском ГО, Юсьвинском, Березовском и Косинском МО, Гремячинском ГО, Пермском МР, Краснокамском ГО.





Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 607 жителей региона.

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