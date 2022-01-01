Андрей Стрельцов «Звезда 2005» обыграла «Рубин» из Казани Это вторая победа пермской команды в чемпионате Суперлиги Поделиться Твитнуть

В матче шестого тура женской Суперлиги сезона 2022 года «Звезда 2005» встретилась с казанским «Рубином». Игра прошла в Перми и завершилась победой пермской команды со счётом 3:0.

В составе уральского клуба голами отметились футболистки Анастасия Акимова, Олеся Курочкина и Елизавета Сергейчик.

Подопечные Елены Сусловой одержали вторую победу в шести стартовых матчах чемпионата и занимают пятое место в турнирной таблице команд Суперлиги.





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