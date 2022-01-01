В Пермском крае за сутки подтверждено 183 новых случая заражения COVID-19
Выздоровели 230 человек, один скончался
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 183 местных жителя, выздоровели 230 человек, один скончался.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 607.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 425 пациентов, 52 из них в тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
На дому изолировано 1113 человек.
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