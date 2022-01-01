На следующей неделе в Пермском крае ожидается потепление до +22 градусов Пройдут грозы Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Пермском крае по прогнозам синоптиков ожидается резкое потепление.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 25 апреля, температура днём составит +13…+18º. Во вторник +15…+20º. На самым тёплым днём недели станет среда — 27 апреля ожидается +17…+22º.

При этом в середине недели пройдут ливневые дожди, грозы, а скорость ветра достигнет 16—21 м/с.

С четверга в Пермском крае похолодает. Прохладная погода сохранится до конца месяца.

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