Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во второй тур «Арабеска» прошли 16 пермяков Конкурсные выступления второго тура состоятся 23, 24 и 25 апреля Поделиться Твитнуть

"Арабеск", участники из Перми Дарья Чугунова и Лев Копылов

Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета завершился первый тур XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой (6+).

Во второй тур прошли 43 участника, в том числе 16 конкурсантов из Перми. Во втором туре будет выступать иностранцы Дога Су Акташ из Турции и Клеман Гийом из Франции, а также Михиро Мории и Рино Фукуока, выступающие за Японию, но обучающиеся в Пермском хореографическом училище.

Конкурсные выступления второго тура состоятся 23, 24 и 25 апреля в 12:00 и в 18:00. Начиная со второго тура все события «Арабеска» можно смотреть онлайн на сайте «Арабеска», на канале «Дом.ру Live», на YouTube-канале Пермского театра оперы и балета и в группе ВКонтакте.

Напомним: в основном конкурсе «Арабеска» 2022 участвовало 56 танцовщиков, в том числе 19 пермяков.









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