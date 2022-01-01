Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Арабеск» прибыли четыре артиста из-за рубежа Конкурс артистов балета открылся в Пермском театре оперы и балета Поделиться Твитнуть

В Перми стартовал XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой (12+). Конкурсные события будут проходить на сцене Пермского театра оперы и балета с 19 по 30 апреля.

19 апреля состоялась жеребьёвка участников основного конкурса. В младшей группе, где исполнителям на день начала конкурса исполнилось не менее 13 и не более 17 лет, свои номера вытянули 20 участников. В старшей группе, где исполнителям на день начала конкурса исполнилось не менее 18 и не более 25 лет, — 36 человек.

Под № 1 будет выступать конкурсантка из младшей группы Ульяна Васильченко (Москва).

В младшей группе участвует пять студентов Пермского хореографического училища, в старшей — 14 пермяков, среди которых и студенты, и танцовщики Пермского балета.

жеребьёвка конкурса "Арабеск"

Никита Чунтомов

Ещё 90 участников (50 хореографов и 40 танцовщиков) ожидается на конкурсе современной хореографии. Их жеребьёвка пройдет 26 апреля.

В этом году в основной программе конкурса принимают участие 56 танцовщиков из 14 городов России: Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Впервые на конкурсе представлена Тула. Принимают участие в «Арабеске» также представители Франции, Греции, Турции и Японии. Напомним, на момент завершения приёма заявок в конкурсе планировали участие 245 танцовщиков и хореографов из 17 стран.

В состав жюри «Арабеска-2022» под председательством народного артиста СССР и России Владимира Васильева вошли хореограф, лауреат конкурсов современной хореографии предыдущих «Арабесков» Александр Могилёв (Москва), народный артист России, бывший солист Пермского балета профессор Юрий Петухов (Санкт-Петербург), народная артистка России Татьяна Предеина (Челябинск, выпускница Пермского хореографического училища), хореограф театра «Балет Евгения Панфилова», дважды лауреат конкурса современной хореографии в рамках «Арабеска» Алексей Расторгуев, заслуженная артистка России Марианна Рыжкина (Москва), художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища, заслуженный деятель искусств России Владимир Толстухин.

Кроме основного жюри, на «Арабеске» будет, как всегда, работать жюри прессы под председательством Сергея Коробкова, в составе которого известные театроведы и балетные критики.

«Арабеск» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, который впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нём приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца «Лучший танцовщик мира», обладатель самых почётных наград не только России, но и Франции, Италии, США, Бразилии и Японии, Владимир Васильев.

C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено её имя.

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