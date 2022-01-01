За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 30 территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 30 территорий Прикамья.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Перми — 71; в Краснокамском ГО — 16 местных жителей; в Большесосновском МО — 13; в Пермском районе — 11; в Нытвенском — 10.

В Березниках и Кунгурском МО заболели по семь человек; в Карагайском МО — шесть.

По четыре заразившихся зафиксировано в Чайковском, Чернушинском, Чусовском и Очёрском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 423 жителей региона.

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