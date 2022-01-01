Андрей Стрельцов ПБК «Парма» проиграл в Краснодаре первый матч серии плей-офф Поделиться Твитнуть

ПБК «Парма-Парибет» 22 апреля сыграл первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В Краснодаре пермяки уступили с местному «Локомотиву-Кубань» со счётом 76:70.

Артём Забелин сумел набрать в этом поединке 23 очка и сделать шесть подборов, став самым результативным игроком в составе пермского клуба.

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков — об игре с «Локо»:

— Сыграли лучше, чем в предыдущем поединке в краснодарском «Баскет-Холле», но не хватило пары забитых мячей, пары подборов, чтобы переломить ход встречи. В первую очередь, из-за того, что энергия заканчивалась к концу поединка, соперник был свежее за счет большей ротации. В этом матче нам очень не хватало Платунова, у которого поднялась температура прямо на предматчевой тренировке.

Чтобы выйти в следующий круг плей-офф одной из команд надо одержать три победы. Железнодорожники повели в серии 1-0. Второй матч серии пройдёт в Краснодаре 24 апреля. В Пермь команду приедут 27 апреля.





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