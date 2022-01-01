За сутки в Пермском крае подтверждён 191 новый случай COVID-19 Выздоровели 255 местных жителей, пять человек скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждён 191 новый случай коронавируса, 19 из вновь заражённых были вакцинированы. Выздоровели 255 местных жителей, пять человек скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 365 424.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 468 пациентов, 55 в тяжёлом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

Продолжает снижаться количество людей, изолированных на дому. По данным на 22 апреля, их выявлено 1,2 тыс.

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